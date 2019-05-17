18 мая электричка Тула — Москва не выйдет в рейс

В предстоящие выходные, с 9.50 18 мая до 5.50 19 мая, на втором главном пути перегона Щербинка — Подольск Курского направления Московской железной дороги пройдут масштабные работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Во время технологического «окна» запланировано демонтировать часть старого пути и уложить новый протяженностью 1,3 км.



На период работ внесены изменения в расписание пригородных поездов Курского направления. Корректировки коснутся и электричек диаметральных маршрутов, которые переходят или поступают с Рижского и Белорусского направлений. Так, на участках Нахабино — Львовская, Царицыно — Одинцово, Подольск — Кубинка, Голицыно — Подольск из расписания выведут несколько электропоездов, некоторые — проследуют по укороченному маршруту.

18 мая не выйдет в рейс электропоезд № 6970 Тула — Москва (отправлением из Тулы в 19.57).

Кроме того, в течение «окна» пригородные поезда по направлению в Москву не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Силикатная и Щербинка.



Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».