В Тульской области Дни МГИМО пройдут с особым размахом

Праздничные мероприятия, которые пройдут 23 и 24 мая, приурочены к юбилею Университета — в 2019 году ему исполняется 75 лет.

Обширная программа Дней МГИМО в Тульской области нацелена не только на потенциальных абитуриентов, но может заинтересовать всех неравнодушных к деятельности вуза. Организаторы приготовили познавательные сюрпризы для школьников и студентов, учителей, представителей бизнеса и государственных деятелей.



Основным местом проведения события станет Творческий индустриальный кластер «Октава», где пройдут официальные и торжественные мероприятия, студенческий КВН, Парламентская битва, презентации факультетов университета для школьников, мастер-классы, круглые столы и дискуссии на актуальные темы.

МГИМО даст возможность всем желающим проявить себя и ознакомиться с культурной и спортивной жизнью Университета.

Для этого на городской набережной будут организованы масштабные спортивные и развлекательные мероприятия, куда приглашены знаменитые спортсмены и деятели культуры, один из них — депутат Госдумы Николай Валуев. Организаторы планируют участие губернатора Тульской области Алексея Дюмина , членов Наблюдательного и Попечительского советов Университета, руководителей крупных корпораций.



Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов :

Анатолий Торкунов Организовывая презентацию МГИМО в Туле мы стремимся создать единое пространство, наглядно демонстрирующее жителям Тульской области увлекательную и насыщенную жизнь в Университете по всем направлениям.

Основное место проведения — Творческий индустриальный кластер «Октава» (Тула, ул. Каминского, 24). Участие бесплатное, зарегистрироваться на мероприятие, а также получить всю актуальную информацию можно на официальном сайте www.tula.mgimo.ru

«Дни МГИМО в Тульской области» пройдут при поддержке Правительства Тульской области, Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.