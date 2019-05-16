Тульские школы получили шахматный инвентарь

15 мая в Тульской шахматной гостиной в рамках проекта «Шахматы в школе» состоялось торжественное вручение призов от Фонда Тимченко за лучшее преподавание шахмат в школе в 2018-2019 гг.

Победителей и призеров приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он отметил, что наша область стала участником проекта «Шахматы в школе» в 2017 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина, а также поблагодарил Фонд Геннадия и Елены Тимченко за поддержку региона.

- Проект стартовал в 119 школах, сегодня он реализуется уже в 170. Количество школ, желающих присоединиться, постоянно растет. Правительство региона и дальше будет развивать это направление, - сказал Дмитрий Яковлев.

Заместитель председателя Фонда Тимченко Игорь Барадачев отметил, что в прошлом году Тульская область стала одним из 11 участников проекта «Шахматы в школах» в 2018-2019 учебном году, который реализуется при поддержке фонда. Отбор проходил на конкурсной основе.

- Благодаря активной позиции губернатора Алексея Дюмина от региона была составлена качественная заявка на участие, и теперь здесь активно развивается шахматное образование. И сегодня мы уже можем подвести итоги учебного года, - сказал Игорь Барадачев.

В конкурсе на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Тульской области в 2018-2019 учебном году принимали участие 36 школ, 8 из них соревновались в номинации «Лучшая сельская школа». Все школы, которые участвовали в конкурсе, получили инвентарь от Фонда Геннадия и Елены Тимченко: комплекты шахмат, доски, шахматные часы, демонстрационные доски, книги и рабочие тетради для обучения, пособия для учителей.

Победители получили денежные субсидии от фонда Тимченко. Средства пойдут на развитие преподавания шахмат.

Победителям также вручили ноутбуки. Призы получили три центра образования г. Тулы: Центр образования №27, Центр образования – гимназия №11, Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова; в номинации «Лучшая сельская школа» - Липковский центр образования № 1» Киреевского района.

Кроме того, команда лучшего образовательного центра отправится на итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школе» в Краснодарский край и примет участие во всероссийских соревнованиях «Белая Ладья-2019».

Путевкой на турнир награждены 8 юных шахматистов ЦО № 27.