На заводе легковых автомобилей HAVAL все готово к открытию: репортаж

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

15 мая губернатор Алексей Дюмин посетил завод по выпуску легковых автомобилей марки HAVAL и проинспектировал его готовность к официальному открытию.

Главу региона сопровождали президент Great Wall Motor Company Ван Фэнин и генеральный директор «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, Алексей Дюмин отметил, что за прошедшие пять лет совместными усилиями правительства Тульской области и компании Great Wall Motor был пройден большой путь. Его итогом станет торжественное открытие автозавода в начале июня.

Все работы по подготовке мероприятия находятся в финальной стадии. Это первый завод в России с высокотехнологичным оборудованием лучших мировых производителей. Всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой — одно из приоритетных направлений внешней политики России. Губернатор подчеркнул, что Тульская область развивает отношения с КНР в русле договоренностей лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина.

- Запуск производства на заводе «Хавэйл» — это важное событие как для Тульской области, так и для жителей других регионов России, а также соседних стран, у которых будет больше возможностей выбрать современный автомобиль с достойным соотношением «цена — качество», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что компания Great Wall — якорный резидент индустриального парка «Узловая», который дал серьезный импульс его дальнейшего развития. Общий объем инвестиций в проект составил более 500 млн долларов США. Уже сейчас на предприятии работает почти 800 человек. А при реализации второй и третьей очереди строительства завода появится еще более 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Уже сегодня при поддержке регионального правительства компания прорабатывает возможность расширения рынков сбыта за пределы России. Это в интересах и китайского производителя, и Тульской области, так как решает задачу по увеличению экспорта, которую поставил Президент России Владимир Путин в рамках национального проекта.

- Строительство автозавода потребовало больших усилий. Все процессы выполнялись в сжатые сроки и чётко синхронизировано. Были и трудности, но мы их совместно преодолели, — подчеркнул глава региона.

Ван Фэнин сообщила, что HAVAL в Тульской области станет первым заводом полного цикла по производству автомобилей для китайской компании Great Wall за рубежом. Согласно планам, на данном этапе годовой объем производства будет составлять80 000 автомобилей. На втором этапе, когда завод заработает в полную мощность, его годовой объем составит 150 000 единиц. В ближайшие несколько лет продолжится реализация инвестиционных проектов по локализации деталей и компонентов для автомобилей.

Чжан Цзюньсюе рассказал о готовности завода к официальному открытию.

Затем Алексей Дюмин и Ван Фэнин осмотрели цеха сварки и сборки.

Губернатор осмотрел предсерийные образцы автомобилей Нaval F7 и Haval H9, собранные на основном конвейере, и протестировал несколько моделей.

Общаясь с журналистами, Алексей Дюмин поблагодарил экономический блок правительства региона за то, что вопросы создания всей необходимой инфраструктуры были решены в кратчайшие сроки.

- Несмотря на некоторые сложности, договоренности, достигнутые президентами двух стран в 2014 году, нами выполнены, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин также отметил, что выполнение договоренностей — важная составляющая инвестиционной привлекательности Тульской области и сообщил, что правительство региона и дальше будет делать все для того, чтобы сюда приходили не только российские, но и зарубежные инвесторы.