Опубликован график остановки тульских водозаборов
Рассказываем подробнее.
«Тулагорводоканал» опубликовал на своем сайте график профилактических остановок водозаборов для подготовки к работе в зимних условиях:
- Упкинский водозабор — с 8.00 16 мая до 8.00 17 мая;
- Обидимский водозабор — с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая;
- Медвенский водозабор — с 8.00 19 июня по 8.00 20 июня;
- Окский водозабор — с 8.00 3 июля по 8.00 4 июля;
- Масловский водозабор — с 8.00 17 июля по 8.00 18 июля;
- Песоченский водозабор — с 8.00 6 августа по 8.00 7 августа;
- Непрейковский водозабор — с 8.00 14 августа по 8.00 15 августа;
- Осетровский водозабор — с 8.00 28 августа по 8.00 29 августа.
Какие улицы останутся на этот период без воды, сообщат дополнительно.
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