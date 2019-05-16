Опубликован график остановки тульских водозаборов

«Тулагорводоканал» опубликовал на своем сайте график профилактических остановок водозаборов для подготовки к работе в зимних условиях:

Упкинский водозабор — с 8.00 16 мая до 8.00 17 мая;

Обидимский водозабор — с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая;

Медвенский водозабор — с 8.00 19 июня по 8.00 20 июня;

Окский водозабор — с 8.00 3 июля по 8.00 4 июля;

Масловский водозабор — с 8.00 17 июля по 8.00 18 июля;

Песоченский водозабор — с 8.00 6 августа по 8.00 7 августа;

Непрейковский водозабор — с 8.00 14 августа по 8.00 15 августа;

Осетровский водозабор — с 8.00 28 августа по 8.00 29 августа.

Какие улицы останутся на этот период без воды, сообщат дополнительно.