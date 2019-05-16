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Опубликован график остановки тульских водозаборов

Опубликован график остановки тульских водозаборов

Рассказываем подробнее.

«Тулагорводоканал» опубликовал на своем сайте график профилактических остановок водозаборов для подготовки к работе в зимних условиях:

  • Упкинский водозабор — с 8.00 16 мая до 8.00 17 мая;
  • Обидимский водозабор — с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая;
  • Медвенский водозабор — с 8.00 19 июня по 8.00 20 июня;
  • Окский водозабор — с 8.00 3 июля по 8.00 4 июля;
  • Масловский водозабор — с 8.00 17 июля по 8.00 18 июля;
  • Песоченский водозабор — с 8.00 6 августа по 8.00 7 августа;
  • Непрейковский водозабор — с 8.00 14 августа по 8.00 15 августа;
  • Осетровский водозабор — с 8.00 28 августа по 8.00 29 августа.

Какие улицы останутся на этот период без воды, сообщат дополнительно.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +1
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