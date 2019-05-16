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В Щекино задержали подозреваемого в странном грабеже
Фото: соцсети.

В Щекино задержали подозреваемого в странном грабеже

По версии полиции, добычей местного жителя стали 500 рублей.

В Щекино сотрудники полиции раскрыли необычный грабеж. По словам сотрудников торговой точки, один из покупателей подошел к кассе, сделал «неприличное предложение» сотруднице магазина, после чего забрал из кассы 500 рублей и скрылся.
 
«Работники магазина обратились в отдел МВД с сообщением о происшествии только вечером следующего дня, при этом видеозапись с камер наблюдения торговой точки уже была размещена в социальных сетях», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские смогли в кратчайшие сроки установить личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Им оказался 48-летний неработающий и ранее судимый местный житель.
 

Мужчина признался в содеянном, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж». 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:34 +4
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