В Щекино задержали подозреваемого в странном грабеже

Фото: соцсети.

В Щекино сотрудники полиции раскрыли необычный грабеж. По словам сотрудников торговой точки, один из покупателей подошел к кассе, сделал «неприличное предложение» сотруднице магазина, после чего забрал из кассы 500 рублей и скрылся.

«Работники магазина обратились в отдел МВД с сообщением о происшествии только вечером следующего дня, при этом видеозапись с камер наблюдения торговой точки уже была размещена в социальных сетях», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские смогли в кратчайшие сроки установить личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Им оказался 48-летний неработающий и ранее судимый местный житель.

Мужчина признался в содеянном, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж».