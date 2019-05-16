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В Туле рядом с пятиэтажкой нашли израненное тело пенсионерки
Фото из архива Myslo

В Туле рядом с пятиэтажкой нашли израненное тело пенсионерки

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, рано утром 14 мая рядом с домом №147 по ул. Фридриха Энгельса в Туле очевидцы нашли тело престарелой женщины. В ходе работы на месте происшествия было установлено, что это 82-летняя пенсионерка, которая жила в одной из квартир на пятом этаже.
 
При осмотре эксперты пришли к выводу, что пострадавшая скончалась от травм, характерных для падения с большой высоты. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Рассматриваются различные версии случившегося. 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:22 +2
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