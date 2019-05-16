В Туле рядом с пятиэтажкой нашли израненное тело пенсионерки

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, рано утром 14 мая рядом с домом №147 по ул. Фридриха Энгельса в Туле очевидцы нашли тело престарелой женщины. В ходе работы на месте происшествия было установлено, что это 82-летняя пенсионерка, которая жила в одной из квартир на пятом этаже.

При осмотре эксперты пришли к выводу, что пострадавшая скончалась от травм, характерных для падения с большой высоты. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Рассматриваются различные версии случившегося.