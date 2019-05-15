Природоохранная прокуратура требует убрать «куриный могильник» в Веневском районе

Судебное заседание по этому поводу состоится в районном суде 16 мая.

В производстве Веневского районного суда находится гражданское дело по иску тульского природоохранного прокурора Марины Ратниковой к «Тульской» птицефабрике. Эта организация арендует земельный участок, на котором находится «куриный могильник», признанный опасным для окружающих.

Рядом с деревней Новоселки складирован куриный помет, перемешанный с биологическими отходами, трупами кур, яичной скорлупой, перьями и птичьей кровью.

Прокуратура отмечает, что птицефабрика грубо нарушает земельное законодательство и законодательство об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Марина Ратникова просит суд обязать предприятие использовать земельный участок по целевому назначению, привести его в порядок и убрать «куриный могильник». Судебное заседание по этому вопросу состоится 16 мая в 11.00.