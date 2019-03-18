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Прокуратура подтвердила наличие куриного «могильника» в Веневском районе

Прокуратура подтвердила наличие куриного «могильника» в Веневском районе

Природоохранная прокуратура примет меры по итогам проверки.

По обращению жителей деревни Новоселки Веневского района Тульской природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, охране почв. 

В ходе выездной проверки, проведенной 15 марта совместно со специалистом регионального Управления Россельхознадзора, установлены факты несоблюдения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в километре от указанной деревни Новоселки и приблизительно в 300 метрах от деревни Казановка.

Вдоль проселочной дороги на указанном земельном участке имеется складирование куриного помета, перемешанного с биологическими отходами – тушками  кур, яичной скорлупой, перьями.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление виновного лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, местные жители отмечают, что расположенная рядом птицефабрика свозит сюда не только трупы птиц, внутренности, перья и другие отходы производства, но и навоз. При этом сами поля, где ведется складирование, арендуются птицефабрикой и являются частной территорией. Предположительно из-за постоянного складирования трупов кур, рядом с деревнями, поселилось большое количество лис. Ситуация дошла до того, что лисы даже заходят в дома. В связи с этим жители простят ответственные ведомства принять меры, поскольку такая ситуация может ухудшить эпидемиологическую обстановку.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:20 +1
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куриный могильникптицефабрика
Место
Веневский район

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