новости
новости
Регистрация
На улице Вересаева в Туле 16 мая ограничат движение транспорта

На улице Вересаева в Туле 16 мая ограничат движение транспорта

Это связано с проведением работ по кронированию деревьев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в четверг, 16 мая, с 9.00 до 16.00 на улице Вересаева сотрудники коммунальных служб будут проводить опиловку и кронирование деревьев.

Чтобы избежать возникновения травмоопасных ситуаций, на улице будет ограничено движение транспорта от дома № 16 до улицы Демонстрации. Водителей просят не создавать помех и не парковать автомобили на указанном участке.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
ограничат движение транспортакронирование деревьевадминистрация Тулыопиловка деревьев
Место
Тулаулица Вересаева

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Светлане Илюхиной из Плавска срочно нужна помощь
Светлане Илюхиной из Плавска срочно нужна помощь
Природоохранная прокуратура требует убрать «куриный могильник» в Веневском районе
Природоохранная прокуратура требует убрать «куриный могильник» в Веневском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.