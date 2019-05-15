На улице Вересаева в Туле 16 мая ограничат движение транспорта

Это связано с проведением работ по кронированию деревьев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в четверг, 16 мая, с 9.00 до 16.00 на улице Вересаева сотрудники коммунальных служб будут проводить опиловку и кронирование деревьев.

Чтобы избежать возникновения травмоопасных ситуаций, на улице будет ограничено движение транспорта от дома № 16 до улицы Демонстрации. Водителей просят не создавать помех и не парковать автомобили на указанном участке.