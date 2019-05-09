Куриный могильник под Тулой признан потенциально опасным
Во всех пробах почвы содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз.
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверило соблюдения требований земельного законодательства в отношении АО птицефабрика «Тульская» — арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 300 га, расположенного в Веневском районе Тульской области. Напомним, что на предприятие неоднократно жаловались жители региона.
В результате проверки Управление установило нарушение правил обращения с агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления на части земельного участка площадью 1,46 га. На поверхности почвы размещены отходы производства (свежий птичий помет, перемешанный с куриными перьями, яичной скорлупой), высота навалов отходов производства составляет от 1,0 до 1,2.
Специалисты отобрали пробы почвы для исследования на санитарно-бактериологические показатели. Выяснилось, что содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз.
Степень эпидемической опасности почвы исследуемого земельного участка характеризуется как «Опасная».
Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении предприятия составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6
В конце апреля 2019 года за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель агроном и генеральный директор птицефабрики были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафов на общую сумму 100 000 рублей.