В тульском Заречье из-под земли забил фонтан: видео

Автор видео: Игорь Терано.

Прохожие и проезжавшие мимо машины внезапно попали под холодный душ!

В Туле из-под земли забил фонтан. Инцидент произошел утром 14 мая на улице Максима Горького в районе остановки «Хопер». Видео в редакцию Myslo прислал очевидец.

По словам автора ролика, фонтан высотой не менее 10 метров бил примерно 2-3 минуты, а затем всё закончилось.

Как рассказали Myslo в пресс-службе администрации города, это «Тулатеплосеть» проводила гидравлические испытания. Таким образом специалисты выявляют места возможных порывов, чтобы избежать коммунальных аварий в зимний период.