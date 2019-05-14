Автор видео: Игорь Терано.
В тульском Заречье из-под земли забил фонтан: видео
Прохожие и проезжавшие мимо машины внезапно попали под холодный душ!
В Туле из-под земли забил фонтан. Инцидент произошел утром 14 мая на улице Максима Горького в районе остановки «Хопер». Видео в редакцию Myslo прислал очевидец.
По словам автора ролика, фонтан высотой не менее 10 метров бил примерно 2-3 минуты, а затем всё закончилось.
Как рассказали Myslo в пресс-службе администрации города, это «Тулатеплосеть» проводила гидравлические испытания. Таким образом специалисты выявляют места возможных порывов, чтобы избежать коммунальных аварий в зимний период.
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