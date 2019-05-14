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Тульский областной художественный музей можно будет посетить бесплатно
Фото Алексея Пирязева.

Тульский областной художественный музей можно будет посетить бесплатно

В рамках празднования 100-летия Тульского областного художественного музея будут организованы бесплатные посещения.

Туляки смогут бесплатно посетить музей по средам, а жители других муниципалитетов — по субботам. Для гостей региона предусмотрены семейные, молодёжные и школьные абонементы.

Об этом сообщила на оперативном совещании у губернатора Тульской области министр культуры Татьяна Рыбкина.

Министр доложила об исполнении поручения организовать встречи и мастер-классы в домах культуры в отдаленных населенных пунктах.

Особое внимание Алексей Дюмин поручил уделить безопасности музеев, в том числе государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова. Наиболее значимые объекты показа будут дополнительно оборудованы экранами или витринами из бронированного стекла.

По инициативе губернатора Фонд развития Тульской области «Перспектива» приобрел для музея автомобиль для перевозки экспонатов музея. В конце июня будет приобретена новая сцена для музея. Также планируется приобрести автобус для артистов и грузовой автомобиль для перевозки декораций Тульского театра драмы. Они будут закуплены в мае и июле.

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов отчитался о работе с инвесторами по развитию усадьбы Мосоловых. Совместно с «Косогорским металлургическим заводом» разрабатывается проект отливки чугунных элементов парадной лестницы и ограждения на балконах дома Мосолова.

АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» будет оказана поддержка по финансированию экспозиции «Промышленная усадьба дворян Мосоловых». Найден инвестор для создания кафе.

В настоящее время разработана документация на ремонт помещений 2-го этажа дома Мосолова. На 3-м этаже после ремонта планируется открыть муниципальную мини-гостиницу для зарабатывания средств на содержание и развитие музея-усадьбы. Работы планируется завершить до конца этого года.

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