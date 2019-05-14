Тульский областной художественный музей можно будет посетить бесплатно

Фото Алексея Пирязева.

Туляки смогут бесплатно посетить музей по средам, а жители других муниципалитетов — по субботам. Для гостей региона предусмотрены семейные, молодёжные и школьные абонементы.

Об этом сообщила на оперативном совещании у губернатора Тульской области министр культуры Татьяна Рыбкина.

Министр доложила об исполнении поручения организовать встречи и мастер-классы в домах культуры в отдаленных населенных пунктах.

Особое внимание Алексей Дюмин поручил уделить безопасности музеев, в том числе государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова . Наиболее значимые объекты показа будут дополнительно оборудованы экранами или витринами из бронированного стекла.

По инициативе губернатора Фонд развития Тульской области «Перспектива» приобрел для музея автомобиль для перевозки экспонатов музея. В конце июня будет приобретена новая сцена для музея. Также планируется приобрести автобус для артистов и грузовой автомобиль для перевозки декораций Тульского театра драмы. Они будут закуплены в мае и июле.

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов отчитался о работе с инвесторами по развитию усадьбы Мосоловых. Совместно с «Косогорским металлургическим заводом» разрабатывается проект отливки чугунных элементов парадной лестницы и ограждения на балконах дома Мосолова.

АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» будет оказана поддержка по финансированию экспозиции «Промышленная усадьба дворян Мосоловых». Найден инвестор для создания кафе.

В настоящее время разработана документация на ремонт помещений 2-го этажа дома Мосолова. На 3-м этаже после ремонта планируется открыть муниципальную мини-гостиницу для зарабатывания средств на содержание и развитие музея-усадьбы. Работы планируется завершить до конца этого года.