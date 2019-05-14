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В Туле школьный дворник упал с дерева
Изображение Zsuzsanna Toth с сайта Pixabay

В Туле школьный дворник упал с дерева

Пострадавший сломал ключицу на территории учебного учреждения.

Как стало известно Myslo, утром 13 мая в больницу обратился 33-летний дворник Центра образования № 31, который находится в Зареченском округе Тулы. При обследовании медики обнаружили у него закрытый перелом ключицы.
 

По словам пострадавшего, травму он получил накануне, когда упал с дерева во время опиловки. Несчастный случай с мужчиной произошел во время работы.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:05 +4
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