Изображение Zsuzsanna Toth с сайта Pixabay
В Туле школьный дворник упал с дерева
Пострадавший сломал ключицу на территории учебного учреждения.
Как стало известно Myslo, утром 13 мая в больницу обратился 33-летний дворник Центра образования № 31, который находится в Зареченском округе Тулы. При обследовании медики обнаружили у него закрытый перелом ключицы.
По словам пострадавшего, травму он получил накануне, когда упал с дерева во время опиловки. Несчастный случай с мужчиной произошел во время работы.
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