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В Тульской области выросла рождаемость и снизилась смертность

В Тульской области выросла рождаемость и снизилась смертность

Такие данные были озвучены на оперативном совещании в правительстве региона.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина рассказала о реализации нацпроекта «Демография». По результатам первого квартала 2019 года, рейтинг Тульской области по темпу снижения числа родившихся в ЦФО – 11 единиц. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 15 единиц.

Таким образом, в 2019 году в регионе повысилась рождаемость – за три месяца в Тульской области появились на свет 5467 малышей. При этом уровень общий смертности снизился на шесть процентов, а уровень младенческой смертности в возрасте до 1 года – на 40%.

Самые распространенные причины смерти – заболевания системы кровообращения (3052 случая), новообразования (913), болезни эндокринной (274) и нервной (270) систем.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 0
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