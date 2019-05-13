Туляки во время субботника нашли автомат

Фото Романа Филиппова.

Тульский блогер Роман Филиппов на своих страничках в соцсетях поделился фотографиями необычной находки в деревне Судаково в районе Косой Горы.

Он рассказал, что во время субботника, который провели 12 мая многодетные семьи, был найден автомат. Судя по фото, оружие много лет лежало в земле.

На место вызвали полицейских и сотрудников МЧС. Стражам порядка предстоит установить вид оружия — автомат или пулемет, его происхождение и пригодно ли оно для стрельбы.