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Туляки во время субботника нашли автомат
Фото Романа Филиппова.

Туляки во время субботника нашли автомат

Оружие долго пролежало в земле.

Тульский блогер Роман Филиппов на своих страничках в соцсетях поделился фотографиями необычной находки в деревне Судаково в районе Косой Горы.

Он рассказал, что во время субботника, который провели 12 мая многодетные семьи, был найден автомат. Судя по фото, оружие много лет лежало в земле.

На место вызвали полицейских и сотрудников МЧС. Стражам порядка предстоит установить вид оружия — автомат или пулемет, его происхождение и пригодно ли оно для стрельбы.

Галерея
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 1
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 2
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 3
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 4
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 5
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 6
На субботнике нашли автомат. Фото Романа Филиппова, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 00:35 +1
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