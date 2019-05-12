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Погода в Туле 13 мая: небольшое похолодание, облачно и без дождя

Погода в Туле 13 мая: небольшое похолодание, облачно и без дождя

В понедельник, 13 мая, дневная погода не поднимется выше +19 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается облачность с прояснениями, без осадков.

Ветер южный, северный, 4,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +13 градусов, днём – от +16 до +19. Атмосферное давление пониженное – 750 мм рт. ст. Влажность воздуха 59%.

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