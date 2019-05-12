В галерее «Ясная Поляна» состоится фестиваль «Краски детства»

Ребят и их родителей ждет большая развлекательная программа с музыкальными и творческими номерами, мастер-классами и играми, а также конкурс на лучшую роспись фигурки из папье-маше.



Двухчасовая программа праздника включает мастер-классы по лепке из глины, флористике, батику, изготовлению бисерных брошей и кукол-закруток.

Маленьких гостей ждут увлекательные конкурсы и игры, общение с артистами цирка.

Также во дворике галереи будет работать студия по аквагриму. Все желающие смогут посетить флористическую выставку «На языке цветов и трав», приобрести сувениры и книги.



Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучшую роспись игрушки шар-папье — фигурки поросенка из папье-маше. Игрушки шар-папье изготавливают из прессованной бумажной массы и собирают вручную; они экологичны и безопасны для детей. Каждая из таких игрушек дает неограниченный простор для творчества и самовыражения. Победители конкурса будут награждены специальными призами от спонсоров. Впрочем, призы достанутся не только победителям — никто из пришедших на праздник ребят не останется без подарка.



Директор музея «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

Екатерина Толстая Нам очень приятно, что год от года число наших маленьких гостей растет. Это значит, что наш праздник, наш фестиваль «Краски детства» нашел свое место в сердцах детей и их родителей.





Вход на праздник свободный. Стоимость участия в мастер-классе — 50 рублей. Справки по телефонам: +7 (4872) 47-35-80 , +7 (905) 622-82-35.

Из истории вопроса

Фестиваль «Краски детства» впервые состоялся в 2013 году. Тогда в программе праздника приняли участие 150 детей. Год от года число гостей фестиваля растет; расширяется и география — на «Краски детства» приезжают ребята из Тулы, Щекино, Крапивны, Донского, Узловой, Ясногорска, Венева, Дубны, Плавска, Торхово, Рассвета, Иншинского и Шатска. Фестиваль «Краски детства» ставит своей целью поддержание семейных ценностей и творческого потенциала маленьких жителей нашего края.