Как тулякам получить архивные документы из Кадастровой палаты
Об этой процедуре гражданам расскажут во время тематической горячей линии.
В среду, 15 мая, в Кадастровой палате по Тульской области состоится телефонная горячая линия для заявителей.
С 10.00 до 12.00 специалисты Росреестра будут отвечать на вопросы, связанные с получением копий документов, хранящихся в архиве регионального управления ведомства.
Получить консультацию можно в указанное время по телефону: 8(4872)77-32-78.
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