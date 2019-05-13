Как тулякам получить архивные документы из Кадастровой палаты

Об этой процедуре гражданам расскажут во время тематической горячей линии.

В среду, 15 мая, в Кадастровой палате по Тульской области состоится телефонная горячая линия для заявителей.

С 10.00 до 12.00 специалисты Росреестра будут отвечать на вопросы, связанные с получением копий документов, хранящихся в архиве регионального управления ведомства.