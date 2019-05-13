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Как тулякам получить архивные документы из Кадастровой палаты

Как тулякам получить архивные документы из Кадастровой палаты

Об этой процедуре гражданам расскажут во время тематической горячей линии.

В среду, 15 мая, в Кадастровой палате по Тульской области состоится телефонная горячая линия для заявителей.

С 10.00 до 12.00 специалисты Росреестра будут отвечать на вопросы, связанные с получением копий документов, хранящихся в архиве регионального управления ведомства.

Получить консультацию можно в указанное время по телефону: 8(4872)77-32-78.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:40 0
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