В Центральном парке Тулы можно будет заряжать смартфоны

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Заместитель министра – директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев доложил, что по поручению Алексея Дюмина разработана концепция благоустройства Баташевского сада.

Там планируется установить урны, скамейки, вазоны, информационные стенды, модернизировать детскую игровую площадку, спортивный комплекс. По поручению главы региона здесь уже установлен современный комплекс для занятий воркаутом. Также в планах организовать стилизованные площадки у воды, установить пост охраны, камеры видеонаблюдения, а часть территории выделить под площадку для выгула собак.

Андрей Журавлев рассказал о развитии других тульских парков. В этом году в них высажено более 1000 саженцев различных пород деревьев. В ЦПКиО имени П. П. Белоусова установлены четыре новых современных и безопасных аттракциона. В ближайшее время там появятся арт-качели, главную аллею парка украсят арки с подсветкой, на фонтанной площади установят специальные столбики для зарядки телефонов, а новые выставочные стенды позволят провести в парке множество тематических выставок.

На одной из аллей в Центральном парке разместят тематические арт-объекты в виде зонтиков или голубей. В планах – создание детского центра, где будут проходить развивающие мастер-классы, научные шоу.

В Рогожинском парке по поручению главы региона здесь уже установлены беседка, теннисные столы. До 20 мая будут завершены работы по обустройству музыкального сопровождения. Алексей Дюмин отметил, что этого недостаточно:

– Необходимы более масштабные работы. Задачи, которые были обозначены на субботнике в апреле, должны быть выполнены в полном объеме, возможности у нас есть. Это любимое место горожан.

В ближайшее время в Рогожинском парке установят ограждения и информационные стенды, приведут в порядок лесные насаждения. Губернатор подчеркнул, что на особом контроле находится вопрос исправности и безопасности аттракционов в парках и поручил главам администраций провести ревизию спортивной и развлекательной инфраструктуры: все неисправное оборудование нужно демонтировать, а на его месте следует установить современные игровые комплексы.

Также на совещании был затронут вопрос благоустройства парка «Химик» в Алексине. Глава городской администрации Павел Фёдоров доложил, что в этом году в парке по «Народному бюджету» сделают освещение, а в рамках программы «Формирование современной городской среды» заасфальтируют тротуары и велосипедные дорожки, установят лавочки, проведут озеленение.

В следующем году планируется установить детский городок и спортивную площадку. Глава региона попросил подключить к этой работе Фонд развития Тульской области «Перспектива».