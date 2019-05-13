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Погода в Туле 14 мая: дождь с грозой, ветрено и тепло
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 14 мая: дождь с грозой, ветрено и тепло

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 7 мм).

Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от 20 до 25 выше нуля. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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