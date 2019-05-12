Врачи Тульского областного перинатального центра присоединились к социальной кампании ГИБДД #СохраниЖизнь#Выскажись

Новорожденные — это самая уязвимая и незащищенная возрастная категория. Врачи-акушеры совместно с будущими родителями вкладывают множество сил в подготовку к рождению малыша. После появления ребенка надо уделить максимум внимания на то, как вы будете перевозить малыша в автомобиле.

Младенцев опасно даже интенсивно встряхивать на руках, не говоря о последствиях при сильном толчке в дорожно-транспортном происшествии. Это и отмечают врачи Тульского областного перинатального центра, которые, как никто, знают, почему малышей необходимо перевозить в специальном детском удерживающем устройстве и свою первую поездку из роддома новорожденный ребенок должен совершить в автолюльке.

Свои пожелания врачи-акушеры оформили на специальном плакате.

буква закона

В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.