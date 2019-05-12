новости
новости
Регистрация
Кто проследит за порядком в Туле 12 мая?
Фото Алексея Пирязева.

Кто проследит за порядком в Туле 12 мая?

По выходным дням в нашем городе организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

12 мая, воскресенье, дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Андрей Валериевич Пуговкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
дежурствогородпорядок
Люди
Андрей Пуговкин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Врачи Тульского областного перинатального центра присоединились к социальной кампании ГИБДД #СохраниЖизнь#Выскажись
Врачи Тульского областного перинатального центра присоединились к социальной кампании ГИБДД #СохраниЖизнь#Выскажись
Алексей Дюмин пригласил Гергиева на празнование 500-летия кремля, а Безрукова - на Толстой Weekend
Алексей Дюмин пригласил Гергиева на празнование 500-летия кремля, а Безрукова - на Толстой Weekend
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.