Кто проследит за порядком в Туле 12 мая?

Фото Алексея Пирязева.

По выходным дням в нашем городе организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

12 мая, воскресенье, дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Андрей Валериевич Пуговкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.