Рейд ГИБДД «Самый главный пассажир»: в Туле проверили правила перевозки детей

Фото автора и УГИБДД по Тульской области.

Профилактическое мероприятие стартовало в 7.30 утра возле детского сада на ул. Кауля. Поток автомобилей здесь приличный, и как раз в это время родители везут своих малышей в детсады. На этом участке работали два экипажа ДПС.

За час инспекторы остановили несколько десятков автомобилей. Рейд показал: туляки ответственно относятся к детской безопасности, всех малышей перевозили в специальных удерживающих устройствах.

Родители и дети получили от сотрудников Госавтоинспекции памятки по безопасности дорожного движения и раскраски. Кстати, вместе с инспекторами ГИБДД работал и тульский фокусник Илья Коржов. Он подарил детишкам билеты на свое шоу, которое пройдет 4 октября в Городском концертном зале.

Корреспондент Myslo пообщался с родителями, для которых важна безопасность детей не только на словах.

Екатерина Ефимова:

Екатерина Ефимова - У меня трое детей — девочкам 2 года и 6 лет, мальчику четыре года. Я всегда перевожу их в детских креслах не потому, что боюсь получить штраф. Мне важна безопасность моих малышей. Также всегда учу их, как правильно переходить дорогу.

Анна Пушкова, мама шестилетней девочки:

Анна Пушкова – Пристегнутый ребенок — залог безопасности. Особенно это остро для меня стало после того, как однажды на трассе нас подрезал другой водитель. Хорошо, что все были пристегнуты! Мы очень много путешествуем на авто, по 1500-2000 проезжаем. И ребенок всегда сидит только в детском кресле. По-другому нельзя.

госавтоинспекция

За 8 месяцев на территории Тульской области произошло 145 ДТП с участием детей. По сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась. В данных дорожно-транспортных происшествиях четыре ребенка погибли и 169 несовершеннолетних пострадали.

Старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Тульской области Анастасия Фетисова:

Анастасия Фетисова - Как показывает анализ аварийности, 88 ДТП произошло с участием детей-пассажиров. В этих авариях три ребенка погибли, 110 получили травмы различной степени тяжести. Дети являются заложниками таких ситуаций, и родители должны обеспечить их безопасность. Данные рейды проводятся сотрудниками Госавтоинспекции на регулярной основе. С начала учебного года сотрудники ГИБДД несут службу вблизи школ, детсадов и проверяют, как туляки перевозят своих маленьких пассажиров.

В Госавтоинспекции уверены, что подобная акция с подарками — это дополнительный стимул для родителей пристегнуть своего ребенка.

буква закона

В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.