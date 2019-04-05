В 2018 в Туле зарегистрировано 12 случаев бешенства животных

В Тульской области случаи гидрофобии (бешенства) среди людей не регистрируются с 2000 года, однако ежегодно в лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укусов, нанесенных животными, обращается от 4000 до 6000 человек.

В 2018 году укусы животными были зарегистрированы у 5307 человек, 195 из них пострадало от диких животных, 4285 человек обратились за антирабической помощью в медицинские организации, все они получили своевременное специфическое лечение с использованием антирабической вакцины и иммуноглобулина.

В 2018 году, по данным ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория», в области зарегистрировано 115 случаев бешенства животных, что в 2,3 раза выше, чем в 2017 г. (49 сл.).

Из них:

14,8% - дикие животные (лисы),

62,3%- домашние животные (кошки, собаки),

16,5% - бездомные бродячие животные,

2,6% - сельскохозяйственные животные,

2,6% - грызуны.

Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в Плавском районе (13 случаев), в Белевском районе и Туле (по 12 случаев) и Узловском районе (11 случаев).

Из диких животных активным участником в эпизоотическом процессе бешенства на территории Тульской области по-прежнему остается лиса, определившая 85% случаев бешенства среди диких животных в 2018 году.

Определенную опасность в распространении инфекции представляют бездомные собаки и кошки, среди которых за 2018 год выявлено 19 случаев бешенства (16,5%). Среди бродячих животных зарегистрированы случаи бешенства в Туле (2), Белевском (3), Ефремовском (1), Заокском (3), Киреевском (2), Новомосковском (1), Плавском (3) и Ясногорском (1) районах; среди диких животных – в г.Туле (3), Белевском (2), Богородицком (2), Дубенском (2), Кимовском (1), Воловском (1), Новомосковском (1), Плавском (2), Суворовском (2), Узловском (2) и Ясногорском (1) районах.

как предупредить инфицирование

1. Избегайте контактов с дикими животными. Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым! Если вы встретите в лесу лисицу, барсука - не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой. Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.

2. Соблюдайте правила содержания домашних животных. Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего муниципального образования и ежегодно прививайте его против бешенства. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях.

Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак - в наморднике. Оберегайте их от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и кошек, перевозить их разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства.

При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.

Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции.

3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками. Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъясните детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе незнакомых животных, они могут быть больны бешенством.

что делать, если вас укусило бешеное животное

При попадании слюны на человека, а также при укусе надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 мин., затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в ближайший травматологический пункт к врачу-травматологу, который назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасет от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует. Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса бесплатно; во время лечения категорически запрещено употреблять алкоголь.