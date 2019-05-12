В Туле скончался легендарный волейбольный тренер Сергей Белич

Сергей Лазаревич Белич родился 1926 г., добровольцем ушел на фронт. В январе 1944 г. 17-летнего Сергея зачислили рядовым в Красную Армию - после письменного обращения к Иосифу Сталину.

Белич прошел всю войну, был радистом 39-й гвардейской ракетно-минометной бригады, воевал на 2-ом Прибалтийском и Ленинградских фронтах. Награжден орденом Отечественной войны I и II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С именем Сергея Белича связан взлет тульского женского волейбола. В 1973 г. тульская команда «Пластик» под его руководством дебютировала в высшей лиге чемпионата СССР. Белич тренировал сборную РСФСР. В 2002 г его воспитанник Юрий Пастухов вывел в Суперлигу «Тулицу».

Прощание с заслуженным тренером РСФСР по волейболу Сергеем Лазаревичем Беличем состоится во вторник, 14 мая, в 13.30 в крематории тульского кладбища № 3.