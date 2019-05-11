В Туле пройдут открытые тренировки по фитнесу и легкой атлетике
Принять в них участие могут все желающие.
В воскресенье, 12 мая, в 10.00 в Туле пройдут три открытые тренировки для всех желающих.
На спортплощадке Белоусовского парка тренировать туляков будет фитнес-эксперт Ульяна Бривина. На Пролетарской набережной тренировку проведет эксперт фитнес клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Елистратова.
А на Казанской набережной в то же время состоится мастер-класс по легкой атлетике от отличника физкультуры и спорта, тренера спортшколы олимпийского резерва Николая Пученкина.
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