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В Туле пройдут открытые тренировки по фитнесу и легкой атлетике

В Туле пройдут открытые тренировки по фитнесу и легкой атлетике

Принять в них участие могут все желающие.

В воскресенье, 12 мая, в 10.00 в Туле пройдут три открытые тренировки для всех желающих.

На спортплощадке Белоусовского парка тренировать туляков будет фитнес-эксперт Ульяна Бривина. На Пролетарской набережной тренировку проведет эксперт фитнес клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Елистратова.

А на Казанской набережной в то же время состоится мастер-класс по легкой атлетике от отличника физкультуры и спорта, тренера спортшколы олимпийского резерва Николая Пученкина.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:30 +1
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