Безработный мужчина украл телефон в баре на улице Металлургов
Установить личность злоумышленника полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения.
В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 38-летний туляк – сообщил, что у него украли телефон во время отдыха в баре на улице Металлургов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу. Полицейские просмотрели записи с видеокамер, установленных внутри заведения.
Выяснилось, что телефон украл 30-летний неработающий местный житель. Через некоторое время его задержали и доставили в отдел. Похищенный аппарат изъят, от задержанного получены признательные показания.
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