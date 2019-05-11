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Безработный мужчина украл телефон в баре на улице Металлургов

Безработный мужчина украл телефон в баре на улице Металлургов

Установить личность злоумышленника полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 38-летний туляк – сообщил, что у него украли телефон во время отдыха в баре на улице Металлургов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу. Полицейские просмотрели записи с видеокамер, установленных внутри заведения.

Выяснилось, что телефон украл 30-летний неработающий местный житель. Через некоторое время его задержали и доставили в отдел. Похищенный аппарат изъят, от задержанного получены признательные показания.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:35 +2
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Место
Тулаулица Металлургов

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