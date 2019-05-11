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На улице Кирова в Туле маршрутка снесла «пятерку»: фоторепортаж
Фото и видео Сергея Старикова

На улице Кирова в Туле маршрутка снесла «пятерку»: фоторепортаж

ДТП произошло на пересечение улиц Немцова и Кирова в Пролетарском районе.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 мая на пересечении улиц Немцова и Кирова в Пролетарском районе произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса «Форд Транзит» и ВАЗ-2105. По словам очевидцев, причина аварии – попытка водителя «пятерки» скрыться от сотрудников вневедомственной охраны.

Стражи порядка обратили внимание на юный возраст водителя и его пассажиров, попросили предоставить документы. После этого водитель ВАЗ-2105 дал по газам и попытался проскочить по улице Немцова перекресток с ул. Кирова. Но тут ВАЗ-2105 протаранила маршрутка № 12/15. В результате столкновения микроавтобус вытолкнул легковушку на обочину. 

Сразу после этого водитель «пятерки» скрылся с места происшествия, оставив на месте двух своих пострадавших пассажиров. Подростки доставлены в отделение травматологии. Их травмы не опасны для жизни. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить стражам порядка.

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Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 1
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 2
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 3
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 4
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 5
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 6
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 7
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 8
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 9
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 10
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 11
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 12
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 13
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 14
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 15
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 16
Маршрутка протаранила ВАЗ на улице Кирова, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:02 +5
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