На улице Кирова в Туле маршрутка снесла «пятерку»: фоторепортаж

Фото и видео Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 мая на пересечении улиц Немцова и Кирова в Пролетарском районе произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса «Форд Транзит» и ВАЗ-2105. По словам очевидцев, причина аварии – попытка водителя «пятерки» скрыться от сотрудников вневедомственной охраны.

Стражи порядка обратили внимание на юный возраст водителя и его пассажиров, попросили предоставить документы. После этого водитель ВАЗ-2105 дал по газам и попытался проскочить по улице Немцова перекресток с ул. Кирова. Но тут ВАЗ-2105 протаранила маршрутка № 12/15. В результате столкновения микроавтобус вытолкнул легковушку на обочину.

Сразу после этого водитель «пятерки» скрылся с места происшествия, оставив на месте двух своих пострадавших пассажиров. Подростки доставлены в отделение травматологии. Их травмы не опасны для жизни. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить стражам порядка.