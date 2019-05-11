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Туляк обнаружил в лесополосе рядом с кладбищем выброшенные гробы
Фото Павла Иванова

Туляк обнаружил в лесополосе рядом с кладбищем выброшенные гробы

По словам «народного журналиста», жутковатая находка лежит рядом с участком, где захоронены мусульмане.

В блоге «Народный журналист» туляк Павел Иванов поделился снимками, сделанными в лесополосе, расположенной за городским кладбищем № 3, рядом с Новомосковским шоссе. На них запечатлены выброшенные гробы.

По словам автора, фотографии сделаны в лесопосадке, расположенной рядом с участком кладбища, на котором хоронят мусульман. Некоторые гробы лежат в лесу довольно давно, некоторые выглядят вполне новыми.

«Народный журналист» насчитал как минимум три открытых гроба, засыпанных прошлогодней листвой. Других ритуальных принадлежностей или личных вещей рядом не обнаружено.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:45 +4
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