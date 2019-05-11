В Новомосковске пропал 30-летний мужчина

Поисковики просят жителей Тульской области помочь найти 30-летнего Андрея Егорова, который 8 мая ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет в кофту с длинным рукавом в серую полоску, черную футболку, синие джинсы и темные кеды.