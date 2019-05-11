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В Новомосковске пропал 30-летний мужчина

В Новомосковске пропал 30-летний мужчина

Его розыском занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Поисковики просят жителей Тульской области помочь найти 30-летнего Андрея Егорова, который 8 мая ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет в кофту с длинным рукавом в серую полоску, черную футболку, синие джинсы и темные кеды.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:10 0
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