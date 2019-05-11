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Погода в Туле 12 мая: до +23 градусов, небольшой дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 12 мая: до +23 градусов, небольшой дождь

Синоптики обещают пониженное давление и юго-восточный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе ожидается облачность с прояснениями, днем кратковременный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 1 мм).

Ветер южный, юго-восточный, до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +5
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