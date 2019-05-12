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Алексей Дюмин пригласил Гергиева на празнование 500-летия кремля, а Безрукова - на Толстой Weekend
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин пригласил Гергиева на празнование 500-летия кремля, а Безрукова - на Толстой Weekend

11 мая в Тульской областной филармонии прошел XVIII Московский Пасхальный фестиваль.

В фестивале приняли участие Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева, а также народный артист СССР Родион Щедрин и народный артист РФ Сергей Безруков. Пасхальный фестиваль в Туле прошел по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

 

Перед началом концерта Алексей Дюмин за чашкой чая пообщался с Валерием Гергиевым, Родионом Щедриным и Сергеем Безруковым.

Алексей Дюмин пригласил Валерия Гергиева на праздничные мероприятия, посвященные празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, которые пройдут в сентябре 2020 года, и выразил надежду, что маэстро найдет в своем напряжённом графике время, чтобы посетить наш регион.

 

Глава региона поблагодарил Родиона Щедрина за предоставленную тулякам возможность услышать его замечательные произведения. Одно из них премьерное — Месса поминовения для хора a cappella.

Также глава региона пригласил Губернский театр Сергея Безрукова на гастроли в Тулу и предложил принять участие в фестивале Толстой Weekend, который пройдет в июне этого года. Алексей Дюмин поблагодарил народного артиста России за поддержку детских и юношеских театров. Эта программа позволила тульским театрам укрепить материально-техническую базу и поставить новые спектакли для детей и юношества на более высоком уровне.

 

Приветствуя участников и гостей фестиваля, Алексей Дюмин поблагодарил Валерия Гергиева и коллектив оркестра за внимание к Тульской области, творчество, яркие эмоции, которые они дарят слушателям.

- Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра — это всегда настоящий праздник для ценителей музыки. Уникальная возможность услышать произведения великих композиторов в исполнении выдающихся музыкантов, — отметил губернатор.

 

Гости фестиваля услышали премьеру музыкального произведения «Месса поминовения» для хора a cappella (2018) и «Поэторию» (1968), концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра на стихи Андрея Вознесенского. В исполнении солистки Екатерины Сергеевой и чтеца Сергея Безрукова, а также фрагменты из мистерии «Мученичество святого Себастьяна» (1911) Клода Дебюсси. В исполнении солисток Анастасии Калагиной и Ангелины Ахмедовой.
 

Из истории вопроса

С 27 апреля по 12 мая XVIII Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За 18 лет фестиваль стал одним из крупных и самых ожидаемых событий в культурной жизни России.

Фестиваль в этом году продлится 16 дней. Его география: Москва, Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Брянск и Смоленск.

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