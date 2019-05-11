Тульские госавтоинспекторы оштрафовали 26 водителей автобусов и маршруток

В регионе продолжаются рейды по выявлению нарушений правил перевозки пассажиров.

На территории региона проходят мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции составили 26 административных протоколов в отношении водителей автобусов и маршруток.

Среди нарушений – отсутствие при себе водительского удостоверения, управление неисправным транспортным средством, нарушение правил перевозки людей, неиспользование ремней безопасности и другое. Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.