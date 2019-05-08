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В День Победы в Туле обещают грозы и дождь

В День Победы в Туле обещают грозы и дождь

Об этом сообщили Myslo синоптики Тульского гидрометцентра.

В четверг, 9 мая, в регионе сохранится облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – 10-15 градусов выше нуля, днём – от +22 до +27. В Туле ночью ожидается температура от 12 до 14 градусов, днём – от 23 до 25.

Отправляясь на праздничные мероприятия, не забудьте зонт или дождевик!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +3
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