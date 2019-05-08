В День Победы в Туле обещают грозы и дождь

Об этом сообщили Myslo синоптики Тульского гидрометцентра.

В четверг, 9 мая, в регионе сохранится облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – 10-15 градусов выше нуля, днём – от +22 до +27. В Туле ночью ожидается температура от 12 до 14 градусов, днём – от 23 до 25.