Тульские коммунальщики устранили подтопление на улице Советской

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» откачали воду с проезжей части на пересечении ул. Советской и Центрального переулка, где после обильных осадков образовался «океан». Работы по проверку ливневок продолжаются.

В пресс-службе администрации города отметили, что в этот раз не зафиксировано подтопления на пересечении ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта. Раньше этот участок был «проблемным» – после обильных осадков приходилось откачивать воду.

Также сообщается, что через неделю специалисты приступят к ремонту ливневой канализации на ул. Коминтерна.