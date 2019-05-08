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Тульские коммунальщики устранили подтопление на улице Советской
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские коммунальщики устранили подтопление на улице Советской

После сильного дождя в областном центре проверяют состояние ливневых канализаций.

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» откачали воду с проезжей части на пересечении ул. Советской и Центрального переулка, где после обильных осадков образовался «океан». Работы по проверку ливневок продолжаются.

В пресс-службе администрации города отметили, что в этот раз не зафиксировано подтопления на пересечении ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта. Раньше этот участок был «проблемным» – после обильных осадков приходилось откачивать воду.

Также сообщается, что через неделю специалисты приступят к ремонту ливневой канализации на ул. Коминтерна.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +3
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Место
Тулаулица Советская

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