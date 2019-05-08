новости
новости
Регистрация
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну
Фото и видео Сергея Старикова.

Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну

28-летний тульский плотник Шариф Джалилов ко Дню Победы своими руками сделал деревянный танк весом около тонны. Машина еще и на ходу!

Шариф — давний знакомый Myslo. Три года назад мы писали о нем, когда плотник смастерил действующий деревянный велосипед. Еще тогда мужчина поделился, что хочет за год построить деревянный танк почти в натуральную величину. В итоге на работу ушло в три раза больше времени, но зато каков результат!
 
Как рассказал мастер, строительство танка началось с катков и гусениц, затем Шариф приступил к созданию корпуса и башни. Трудился по выходным и в свободное время. Чертежей не было, делал просто «по картинкам». Только один раз сверялся с размерами и пропорциями… по памятнику.
 
– Любую картинку покажите — я сделаю так же из дерева, — уверенно говорит мастер. — Дом, танк, вертолет…
 
Танк сделан из сосны и фанеры. Боевая машина Т-34 получилась в масштабе примерно 1:2. Его общий вес сейчас составляет около тонны. Одного только клея ушло несколько сотен литров, а саморезов и гвоздей — почти 15 килограммов!
 

 
Чтобы изготовить пушку, мужчине пришлось спилить с деревянной заготовки 7-сантиметровый слой, выдолбить канал, оцинковать его изнутри и приклеить верхнюю часть обратно. Потом обработать поверхность так, чтобы ствол был цельным.
 
Корпус танка установлен на ходовую часть малолитражки «Ока». Для этого пришлось обратиться за помощью к дяде Шарифа Джалилова, Юсуфчону Смонову, который специально по такому случаю приехал из Санкт-Петербурга. Теперь танк умеет ездить на колесах, которые спрятаны под днищем и прикрыты с обеих сторон деревянными гусеницами. Последние, кстати, в изготовлении были самыми сложными.
 
– И еще ствол, — добавил плотник. — Я туда хочу салют вмонтировать, чтобы всё по-настоящему, от души было!
 
Во сколько обойдется покраска танка, мастер еще не считал. Пока же затраты на свое увлечение Шариф оценивает примерно в полмиллиона рублей.
 

Шариф Джалилов

– Я хочу подарить этот танк президенту России. Чтобы дружба России и Таджикистана была хорошей, навсегда! А еще прошу вас передать привет папиным сослуживцам, с которыми он служил в Афганистане. Моего папу зовут Джалилов Давлатчон Усмонович.

Останавливаться на достигнутом мастер не собирается. Он уже обдумывает свою новую необычную постройку, но пока секрета не раскрывает: хочет оставить идею в тайне до момента осуществления.
Галерея
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 1
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 2
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 3
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 4
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 5
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 6
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 7
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 8
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 9
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 10
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 11
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 12
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 13
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 14
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 15
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 16
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 17
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 18
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 19
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 20
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 21
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 22
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 23
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 24
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 25
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 26
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 27
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 28
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 29
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 30
Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну, Фото: 31
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
мастерумелецнеобычное

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет чемпионат и первенство области по тайскому боксу
В Туле пройдет чемпионат и первенство области по тайскому боксу
В Туле открыли парк «Патриот»: большой репортаж
В Туле открыли парк «Патриот»: большой репортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.