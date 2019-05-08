Тульский умелец смастерил деревянный танк весом в тонну

Фото и видео Сергея Старикова.

28-летний тульский плотник Шариф Джалилов ко Дню Победы своими руками сделал деревянный танк весом около тонны. Машина еще и на ходу!

Шариф — давний знакомый Myslo. Три года назад мы писали о нем , когда плотник смастерил действующий деревянный велосипед. Еще тогда мужчина поделился, что хочет за год построить деревянный танк почти в натуральную величину. В итоге на работу ушло в три раза больше времени, но зато каков результат!

Как рассказал мастер, строительство танка началось с катков и гусениц, затем Шариф приступил к созданию корпуса и башни. Трудился по выходным и в свободное время. Чертежей не было, делал просто «по картинкам». Только один раз сверялся с размерами и пропорциями… по памятнику.

– Любую картинку покажите — я сделаю так же из дерева, — уверенно говорит мастер. — Дом, танк, вертолет…

Танк сделан из сосны и фанеры. Боевая машина Т-34 получилась в масштабе примерно 1:2. Его общий вес сейчас составляет около тонны. Одного только клея ушло несколько сотен литров, а саморезов и гвоздей — почти 15 килограммов!

Чтобы изготовить пушку, мужчине пришлось спилить с деревянной заготовки 7-сантиметровый слой, выдолбить канал, оцинковать его изнутри и приклеить верхнюю часть обратно. Потом обработать поверхность так, чтобы ствол был цельным.

Корпус танка установлен на ходовую часть малолитражки «Ока». Для этого пришлось обратиться за помощью к дяде Шарифа Джалилова, Юсуфчону Смонову, который специально по такому случаю приехал из Санкт-Петербурга. Теперь танк умеет ездить на колесах, которые спрятаны под днищем и прикрыты с обеих сторон деревянными гусеницами. Последние, кстати, в изготовлении были самыми сложными.

– И еще ствол, — добавил плотник. — Я туда хочу салют вмонтировать, чтобы всё по-настоящему, от души было!

Во сколько обойдется покраска танка, мастер еще не считал. Пока же затраты на свое увлечение Шариф оценивает примерно в полмиллиона рублей.

Шариф Джалилов – Я хочу подарить этот танк президенту России. Чтобы дружба России и Таджикистана была хорошей, навсегда! А еще прошу вас передать привет папиным сослуживцам, с которыми он служил в Афганистане. Моего папу зовут Джалилов Давлатчон Усмонович.

Останавливаться на достигнутом мастер не собирается. Он уже обдумывает свою новую необычную постройку, но пока секрета не раскрывает: хочет оставить идею в тайне до момента осуществления.