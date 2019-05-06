Тулякам будет проще доехать в поселок Зайцево и до супермаркета в Рассвете

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29 апреля глава администрации Тулы Евгений Авилов провел встречу с жителями сельского поселения Иншинское. На ней люди попросили его организовать заезд маршрута №122 в поселок Зайцево и маршрута №158-К до супермаркета в поселке Рассвет.

По итогам дополнительных встреч сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству при участии директора обслуживающей маршруты №122 и №158-К транспортной организации договорились об изменении маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, №122 начнет заезжать в Зайцево с 12 мая, а №158-К в Рассвет (до ул. Новой) – с 9 мая.