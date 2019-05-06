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7 мая в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

7 мая в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в для обеспечения безопасности дорожного движения введут следующие ограничения:

  • 7 мая с 00.00 до 24.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции.
  • 7 мая с 00.00 до 12.00 запретят остановку и стоянку, а также движение всех видов транспортных средств по ул. Пузакова на участке от ул. Октябрьской до ул. Пороховой.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:57 −2
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