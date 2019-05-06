Фото из архива Myslo.
7 мая в Туле на нескольких улицах ограничат движение транспорта
Будьте внимательны.
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в для обеспечения безопасности дорожного движения введут следующие ограничения:
- 7 мая с 00.00 до 24.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции.
- 7 мая с 00.00 до 12.00 запретят остановку и стоянку, а также движение всех видов транспортных средств по ул. Пузакова на участке от ул. Октябрьской до ул. Пороховой.
Другие статьи по темам
Место