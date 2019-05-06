В Туле запустят бизнес-инкубатор и институт бизнес-гидов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Эти события запланированы в рамках региональной недели предпринимательства, которая пройдёт с 20 по 24 мая.

На совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По итогам I квартала 2019 года Тульская область занимает 3-е место в ЦФО по количеству субъектов МСП и 5-е место – по темпам их прироста.

– Та стратегия, которая принята социально-экономическим блоком правительства региона для развития бизнес-среды в Тульской области, дает результат. Результат неплохой, но есть возможность его нарастить. Цели, поставленные в нацпроекте по малому и среднему предпринимательству до 2024 года, амбициозны. Один из основных показателей – количество занятых в сфере МСП. К 2024 году оно должно вырасти в 1,5 раза. Развитие сектора предпринимательства способствует наращиванию количества рабочих мест, объема выпускаемой продукции, увеличение экспортного потенциала, – сказал губернатор.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов подробно рассказал о приоритетной региональной программе развития МСП. Структура программы состоит из следующих проектов:

1. По проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» к 2024 году число занятых в сфере МСП должно составить 239 тысяч человек, то есть на 60 тысяч больше, чем сейчас.

Для достижения этого показателя предусмотрены меры налогового стимулирования и инфраструктурной поддержки. Например, в 20-х числах мая в Туле будет открыт новый бизнес-инкубатор, где смогут начать свое дело 65 предпринимателей и будет создано 200 рабочих мест.

2. По проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» к 2024 году на 8 пунктов увеличится доля предпринимательства в ВРП – до 32,5%. Это показатель результативности доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В 2019 году введены новые продукты – микрозаймы для предпринимателей «серебряного возраста», а также для развития женского и молодежного предпринимательства. Кстати, 39% всех микрозаймов в Тульской области сейчас получают именно женщины-предприниматели. Максимальный размер микрозаймов увеличен до 5 млн, для стартапов – до 1,5 млн рублей. Только за истекшие 4 месяца 2019 года получателями финансовой, консультационной, образовательной и имущественной поддержки стали 648 предпринимателей.

3. По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» количество экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства в 2019 году должно вырасти в 4 раза по сравнению с 2018, а к 2024 году – увеличиться в 16 раз.

Для этого предполагается активное позиционирование тульских компаний и производимой ими продукции на международных площадках. Особая роль в этой работе отводится Российскому экспортному центру и региональному центру поддержки экспорта.

4. По проекту «Популяризация предпринимательства» в 2019 году на 10 тысяч увеличится число субъектов МСП. Для этого планируется повышать информированность и бизнес-грамотность, создавать комфортные условия для работы предпринимателей. Бюджет этого проекта на 2019 год составляет 431 млн рублей, из которых почти 95% – средства федерального бюджета.

В Тульской области, по словам Вячеслава Романова, работает молодежный бизнес-инкубатор, его задача – вовлечение молодежи в предпринимательство, сопровождение бизнес-проектов школьников и студентов.

Центр поддержки предпринимательства со своими образовательными программами выходит в школы и вузы. В 9 учебных заведениях прошли тренинги «Генерация бизнес-идей» и встречи с успешными предпринимателями. Молодые предприниматели в интерактивном формате рассказывают о своих успешных кейсах, о мерах поддержки, которые может получить предприниматель в Тульской области.

– Все меры поддержки, которые предлагает Комитет по предпринимательству, востребованы бизнесом. В этом году в рамках региональной недели предпринимательства, которая стартует с 20 мая, мы запустим институт наставничества и бизнес-гидов. Это региональная мера поддержки, совершенно безвозмездная для предпринимателей. Молодым предпринимателям, которые зарегистрированы не раньше года, будут представлены наставники из опытных предпринимателей, имеющих устойчивое развитие и хорошую деловую репутацию – чтобы выживаемость молодых компаний повысилась, - пояснил Вячеслав Романов.

По словам председателя комитета, работа наставников-предпринимателей будет строиться по индивидуальным годовым планам. И это будет win-win-решение для обоих участников процесса – компетенции и новичков, и наставников будут только повышаться.

Еще один вид региональной поддержки МСП, который будет запущен во время региональной недели предпринимательства, – бизнес-гиды на уровне муниципалитетов. Это помощники для предпринимателей, которые будут удаленно оказывать помощь и консультирование – по записи на образовательные программы, по получению финансовой поддержки и юридических аспектах.

– Региональная программа поддержки предпринимательства разрабатывалась в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. Все инициативы бизнеса отражены в этой программе, – заявил Александр Головин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области. – Но уже поступают и новые. Например, расширить перечень региональных мер поддержки для субъектов предпринимательской деятельности – лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, предоставить им возможность стать резидентами бизнес-инкубатора, ввести специальную номинацию в региональной премии «Бизнес Успех» для таких предпринимателей.

Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что новый бизнес-инкубатор с первого дня заработает как открытое образовательное учреждение. В нем будут проходить различные образовательные программы и для молодых предпринимателей, и для тех, кто решил открыть свое дело, будучи уже в «серебряном возрасте».

– С первого дня работы в бизнес-инкубаторе будет проходить открытый отбор резидентов – чтобы к 1 июля он был полностью заполнен, - пояснил Вячеслав Федорищев. – В бизнес-инкубаторе смогут начать свою деятельность 65 молодых предпринимателей, будет создано 200 рабочих мест. Также на его базе планируется создание IT-кластера для начинающих предпринимателей.

– В нацпроекте предусмотрены меры по поддержке быстроразвивающихся компаний – так называемых «газелей». Как решен этот вопрос в регионе? – уточнил губернатор.

– «Газели» могут стать лидерами рынка и хорошими наставниками для начинающего бизнеса. Совместно с Корпорацией МСП прорабатываем вопросы участия «газелей» в пилотном финансировании своих проектов, - пояснил замгубернатора.

Губернатор особо подчеркнул, что для достижения целей нацпроекта не нужны мероприятия для галочки, а нужны полная вовлеченность в работу, персональная ответственность и личный контроль.