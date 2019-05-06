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Беременных тулячек приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Беременных тулячек приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

Победители получат призы.

В Туле в 9-й раз стартовал конкурс фотографий «В ожидании чуда», организованный общественным движением «МамКомпания». Цель фотоконкурса— показать красоту и индивидуальность каждой женщины в самый прекрасный период в ее жизни.

Принять участие в конкурсе могут как беременные, так и уже состоявшиеся мамы.

Фотографии принимаются до 24 мая до 12.00 (не более одной фотографии от человека) на почту foto@mamcompany.ru. В письме необходимо указать:

  • тема письма «В ожидании чуда»,
  • название работы,
  • имя отправителя и имя автора работы (если фото сделано профессиональным фотографом),
  • телефон для связи.

Все фотографии будут выложены в альбоме группы.

Фотографии, принимавшие участие в конкурсах прошлых лет, к участию не допускаются. Фото принимаются в графическом формате JPEG, с минимальным разрешением 300 dpi.

Как будет проходить выбор победителей:

  • с 25 по 31 мая включительно все участники смогут проголосовать за наиболее понравившиеся фото;
  • 10 фотографий, набравшие наибольшее количество голосов, попадут на суд жюри;
  • жюри отберет лучшие фото и победители, занявшие 1, 2, 3 места, получат заслуженные призы на «МамПараде», который пройдет 9 июня 2019 года в Тульском кремле.

Правила конкурса читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:06 +1
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