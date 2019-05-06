Беременных тулячек приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

В Туле в 9-й раз стартовал конкурс фотографий «В ожидании чуда», организованный общественным движением «МамКомпания». Цель фотоконкурса— показать красоту и индивидуальность каждой женщины в самый прекрасный период в ее жизни.

Принять участие в конкурсе могут как беременные, так и уже состоявшиеся мамы.

Фотографии принимаются до 24 мая до 12.00 (не более одной фотографии от человека) на почту foto@mamcompany.ru. В письме необходимо указать:

тема письма «В ожидании чуда»,

название работы,

имя отправителя и имя автора работы (если фото сделано профессиональным фотографом),

телефон для связи.

Все фотографии будут выложены в альбоме группы.

Фотографии, принимавшие участие в конкурсах прошлых лет, к участию не допускаются. Фото принимаются в графическом формате JPEG, с минимальным разрешением 300 dpi.

Как будет проходить выбор победителей:

с 25 по 31 мая включительно все участники смогут проголосовать за наиболее понравившиеся фото;

10 фотографий, набравшие наибольшее количество голосов, попадут на суд жюри;

жюри отберет лучшие фото и победители, занявшие 1, 2, 3 места, получат заслуженные призы на «МамПараде», который пройдет 9 июня 2019 года в Тульском кремле.

Правила конкурса читайте здесь.