В Тульской области во время майских праздников почти 100 водителей попались пьяными за рулем

С 30 апреля по 5 мая в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 91 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 28 человек отказались пройти медосвидетельствование.

Кроме того, выявили восемь водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.