В Тульской области во время майских праздников почти 100 водителей попались пьяными за рулем
По всем указанным фактам сотрудники ГИБДД составили административные материалы.
С 30 апреля по 5 мая в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 91 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 28 человек отказались пройти медосвидетельствование.
Кроме того, выявили восемь водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы.
госавтоинспекция
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
В случае повторного нарушения водителя ждет уголовное наказание: штраф от 200 до 300 тыс. руб.; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года; обязательные работы до 480 часов; лишение свободы на срок до двух лет и др.
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