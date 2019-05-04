Валерий Шерин проконтролировал исполнение поручений губернатора Алексея Дюмина

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Главными точками объезда стал многострадальный дом в микрорайоне Скуратовский и дом на пр. Ленина, 149, в котором вышла из строя система канализации.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым и его заместителем Владиславом Галкиным провели объезд города.

В первую очередь, Валерий Шерин должен был проконтролировать, как исполняются поручения Алексея Дюмина, данные им 20 апреля. Однако по дороге чиновники заглядывали и на другие территории.

Первой точкой объезда стал мемориальный комплекс на площади Ленина. Здесь пройдут мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая, и сейчас площадь приводят в порядок после зимы.

Однако в ближайшее время комплекс ждет капитальный ремонт, об этом рассказал Евгений Авилов:

- Комплекс капитально не ремонтировался ни разу со времен постройки, то есть уже больше 50 лет. Естественно, что со временем пришла в негодность плитка и основание, на котором она уложена. Здесь будет заново уложена геосетка, а затем плитка. Благоустройство коснется не только самой площади, но и подходов, ступенек и ограждений.

Работы по благоустройству площади Победы планируется завершить ко Дню города.

Примерная стоимость работ — порядка 20 миллионов рублей, деньги будут выделены из бюджета Тулы.

Следующей точкой объезда стал дом № 6 в микрорайоне Скуратовский. Сюда во время областного субботника приезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он пообщался с жителями и узнал, что в доме уже три года не могут решить проблему ветхих труб сетей водоснабжения. Помимо этого, во дворе и в подвале постоянно текла вода, а также систематически не убирался мусор с территории. Тогда Алексей Дюмин поручил главе Центрального района Тулы Александру Корнеичеву решить проблемы в течение двух недель.

Сегодня, 4 мая Валерий Шерин лично убедился, что поручения выполнены.

Руководитель Государственной жилищной инспекции по Тульской области Леонид Ивченко отчитался о проделанной работе:

Леонид Ивченко - За это время все недостатки были устранены. Было замечание по поводу захламленного подвального помещения, в котором свисали провода связи. Эти нарушения исправила управляющая компания «Тулжилхоз», которая работает в доме с начала 2019 года. Кроме того, жители жаловались, что возле дома длительный период времени протекает труба водоснабжения. Как выяснилось, это была неиспользуемая труба АО «Тулатеплосеть» . Сейчас работы по устранению течи проведены, в течение 10 дней ведется мониторинг, протечки больше не возникало.

Валентина Логвинова, старшая по дому:

Валентина Логвинова - В течение недели все было сделано: привели в порядок подвал, покрасили двери, почистили территорию, спилили старые деревья, убрали сухую траву. И самое главное, отремонтировали трубу, из которой буквально бил фонтан. Мы так довольны. Спасибо за внимание к нашему дому!

С поручением губернатора справились и в доме на проспекте Ленина, 149. Жители дома пожаловались Алексею Дюмину на отвратительный запах канализации из подвала. По итогам проверки выяснилось, что в подвале полностью отсутствует система канализации.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

Валерий Шерин - Это вопиющий случай бесхозяйственного отношения управляющей компании к дому. Подвальное помещение было затоплено канализационными стоками. Труб канализации в подвале не было вообще, фекальные стоки просто собирались в подвале.

Дом запустила управляющая компания «Восход». Губернатор дал поручение устранить неисправность до 1 июля. Жители переизбрали УК, теперь домом управляет компания «Косогорец». Именно эта компания теперь приводит подвал в порядок.

Коммунальщики работают на опережение. В доме полностью смонтирована система канализации, и сейчас подвал осушается.

Это долгий процесс, поскольку канализационные стоки собирались несколько лет и в подвале образовались иловые отложения.

Жители такой работой довольны:

- Ни один год мы везде обращались, запах в квартирах стоял жуткий. А сейчас видим, что управляющая компания действительно работает. Дел в нашем доме еще много, но уже сейчас изменения очень заметны. Хотим выразить в прессе свою благодарность губернатору. Вы нам очень помогли!

Еще одно поручение губернатора касалось приведения в порядок территории стадиона «Арсенал». В частности, был отремонтирован дополнительный въезд на стадион со стороны ул. Агеева. Ведутся работы по благоустройству территории возле этой дороги. Запланирован монтаж забора.

Также Валерий Шерин проконтролировал ход капитального ремонта в сквере Героев. Там будет полностью заменены чаша фонтана и мраморное покрытие. По словам Евгения Авилова, работы завершатся к 22 июня.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

- Мы сегодня проконтролировали исполнения поручений губернатора, которые он озвучивал две недели назад. Мы услышали слова благодарности от жителей, и это, наверное, самый главный показатель продуктивной работы. Территория города активно приводится в порядок, и благоустройство в городе будет продолжаться.