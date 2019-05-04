Валерий Шерин проконтролировал исполнение поручений губернатора Алексея Дюмина
Главными точками объезда стал многострадальный дом в микрорайоне Скуратовский и дом на пр. Ленина, 149, в котором вышла из строя система канализации.
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым и его заместителем Владиславом Галкиным провели объезд города.
В первую очередь, Валерий Шерин должен был проконтролировать, как исполняются поручения Алексея Дюмина, данные им 20 апреля. Однако по дороге чиновники заглядывали и на другие территории.
Первой точкой объезда стал мемориальный комплекс на площади Ленина. Здесь пройдут мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая, и сейчас площадь приводят в порядок после зимы.
Однако в ближайшее время комплекс ждет капитальный ремонт, об этом рассказал Евгений Авилов:
- Комплекс капитально не ремонтировался ни разу со времен постройки, то есть уже больше 50 лет. Естественно, что со временем пришла в негодность плитка и основание, на котором она уложена. Здесь будет заново уложена геосетка, а затем плитка. Благоустройство коснется не только самой площади, но и подходов, ступенек и ограждений.
Работы по благоустройству площади Победы планируется завершить ко Дню города.
Примерная стоимость работ — порядка 20 миллионов рублей, деньги будут выделены из бюджета Тулы.
Следующей точкой объезда стал дом № 6 в микрорайоне Скуратовский. Сюда во время областного субботника приезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он пообщался с жителями и узнал, что в доме уже три года не могут решить проблему ветхих труб сетей водоснабжения. Помимо этого, во дворе и в подвале постоянно текла вода, а также систематически не убирался мусор с территории. Тогда Алексей Дюмин поручил главе Центрального района Тулы Александру Корнеичеву решить проблемы в течение двух недель.
Сегодня, 4 мая Валерий Шерин лично убедился, что поручения выполнены.
Руководитель Государственной жилищной инспекции по Тульской области Леонид Ивченко отчитался о проделанной работе:
Леонид Ивченко
- За это время все недостатки были устранены. Было замечание по поводу захламленного подвального помещения, в котором свисали провода связи. Эти нарушения исправила управляющая компания «Тулжилхоз», которая работает в доме с начала 2019 года.
Кроме того, жители жаловались, что возле дома длительный период времени протекает труба водоснабжения. Как выяснилось, это была неиспользуемая
Валентина Логвинова, старшая по дому:
Валентина Логвинова
- В течение недели все было сделано: привели в порядок подвал, покрасили двери, почистили территорию, спилили старые деревья, убрали сухую траву. И самое главное, отремонтировали трубу, из которой буквально бил фонтан. Мы так довольны. Спасибо за внимание к нашему дому!
С поручением губернатора справились и в доме на проспекте Ленина, 149. Жители дома пожаловались Алексею Дюмину на отвратительный запах канализации из подвала. По итогам проверки выяснилось, что в подвале полностью отсутствует система канализации.
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:
Валерий Шерин
- Это вопиющий случай бесхозяйственного отношения управляющей компании к дому. Подвальное помещение было затоплено канализационными стоками. Труб канализации в подвале не было вообще, фекальные стоки просто собирались в подвале.
Дом запустила управляющая компания «Восход». Губернатор дал поручение устранить неисправность до 1 июля. Жители переизбрали УК, теперь домом управляет компания «Косогорец». Именно эта компания теперь приводит подвал в порядок.
Коммунальщики работают на опережение. В доме полностью смонтирована система канализации, и сейчас подвал осушается.
Это долгий процесс, поскольку канализационные стоки собирались несколько лет и в подвале образовались иловые отложения.
Жители такой работой довольны:
- Ни один год мы везде обращались, запах в квартирах стоял жуткий. А сейчас видим, что управляющая компания действительно работает. Дел в нашем доме еще много, но уже сейчас изменения очень заметны. Хотим выразить в прессе свою благодарность губернатору. Вы нам очень помогли!
Еще одно поручение губернатора касалось приведения в порядок территории стадиона «Арсенал». В частности, был отремонтирован дополнительный въезд на стадион со стороны ул. Агеева. Ведутся работы по благоустройству территории возле этой дороги. Запланирован монтаж забора.
Также Валерий Шерин проконтролировал ход капитального ремонта в сквере Героев. Там будет полностью заменены чаша фонтана и мраморное покрытие. По словам Евгения Авилова, работы завершатся к 22 июня.
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:
- Мы сегодня проконтролировали исполнения поручений губернатора, которые он озвучивал две недели назад. Мы услышали слова благодарности от жителей, и это, наверное, самый главный показатель продуктивной работы. Территория города активно приводится в порядок, и благоустройство в городе будет продолжаться.