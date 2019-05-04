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Тульские гимнасты привезли медали с всероссийских соревнований
Фото: МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы

Тульские гимнасты привезли медали с всероссийских соревнований

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» выступали по программам мастеров спорта.

Туляки успешно выступили на XX Юбилейных Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, которые состоялись в Белгороде.

Дарья Елизарова, выступая по программе мастеров спорта, заняла первое место в вольных упражнениях, второе место в многоборье и упражнениях на бревне.

Иван Шестаков в программе мастеров спорта завоевал «золото» в упражнениях на перекладине и второе место в упражнениях с конем, а Дмитрий Говоров стал лучшим в опорном прыжке.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +3
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