Тульские гимнасты привезли медали с всероссийских соревнований

Фото: МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы

Туляки успешно выступили на XX Юбилейных Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, которые состоялись в Белгороде.

Дарья Елизарова, выступая по программе мастеров спорта, заняла первое место в вольных упражнениях, второе место в многоборье и упражнениях на бревне.

Иван Шестаков в программе мастеров спорта завоевал «золото» в упражнениях на перекладине и второе место в упражнениях с конем, а Дмитрий Говоров стал лучшим в опорном прыжке.