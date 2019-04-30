Волонтёры отряда «Лиза Алерт» приглашают туляков на учения
Все желающие научатся обращаться с космосом, ориентироваться в природной среде и пользоваться радиосвязью.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 1 мая, проведут открытые полевые учения для всех желающих. В программе: мастер-классы по обращению с компасом и навигатором в природной среде, обучение правилам ведения поисковых работ.
Также запланирована совместная работа с кинологами, использование беспилотников, тренировка по эвакуации, основы использования радиосвязи. Учения начнутся в 11.00.
Место сбора: деревня Судаково, от конечной маршрута № 33 налево, по указателям. Координаты: 54.123516, 37.516068. Телефон для связи: 8(953)187-87-91, Сергей.
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