Волонтёры отряда «Лиза Алерт» приглашают туляков на учения

Все желающие научатся обращаться с космосом, ориентироваться в природной среде и пользоваться радиосвязью.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 1 мая, проведут открытые полевые учения для всех желающих. В программе: мастер-классы по обращению с компасом и навигатором в природной среде, обучение правилам ведения поисковых работ.

Также запланирована совместная работа с кинологами, использование беспилотников, тренировка по эвакуации, основы использования радиосвязи. Учения начнутся в 11.00.