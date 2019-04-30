На майских праздниках сотрудники тульского УГИБДД проведут профилактические рейды

С 1 по 5 мая сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проведёт профилактические рейдовые мероприятия, как на территории областного центра, так и в районах области.

Рейды пройдут с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным привлечения личного состава. Цель мероприятий – выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей, а также таких серьёзных нарушений как выезд на встречную полосу и перевозка детей без удерживающих устройств.

Уважаемые водители! Соблюдение скоростного режима и повышенная внимательность помогут вам избежать опасных ситуаций на дороге. Не забывайте смотреть по сторонам при совершении любых маневров, особенно обгонов. Если вам предстоит дальняя поездка – устраивайте себе отдых, не допускайте переутомления. Берегите себя и окружающих.

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что управление любыми транспортными средствами в состоянии опьянения категорически запрещено. За первичное нарушение грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей старше 7 лет может осуществляться без использования детского удерживающего устройства, на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности. За неправильную перевозку детей предусмотрен штраф в 3000 рублей.

Пешеходам следует помнить о необходимости ношения светоотражающих элементов при движении вне населенных пунктов в тёмное время суток. То же самое относится к водителям – остановившись на обочине ночью, обязательно наденьте светоотражающий жилет, не рискуйте своим здоровьем.