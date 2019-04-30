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На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись четыре автомобиля
Фото: Дмитрий Черба

На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал.

Около 19.00, на Новомосковском шоссе, в районе дома № 13, столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, Kia Cerato врезалась в родстер BMW, а затем в корейскую легковушку въехали «Лада» и Toyota.

Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили значительные механические повреждения. Во время оформления ДТП на участке образовалась серьёзная пробка.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:43 +2
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