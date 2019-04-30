Во время майских праздников в Туле усилят меры безопасности

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации города прошло совместное заседание городской антитеррористической комиссии и оперативной группы МО г. Тула.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поблагодарил службы безопасности города за слаженную работу при проведении матча «Арсенал» — «Спартак». Ущерб городскому имуществу не был причинен, конфликтных ситуаций между болельщиками не произошло.

По вопросу обеспечения безопасности в период проведения майских праздников, в частности, поручено организовать совместную рабочую группу с УМВД России по г. Туле и ЕДДС.

Службы безопасности будут находиться в режиме повышенной готовности.

Профилактические меры будут проводиться заблаговременно до и после проведения мероприятий.

По итогам заседания принято решение усилить меры безопасности на городском транспорте, объектах промышленности, энергетики и жизнеобеспечения, спортивных сооружениях, объектах образования, культуры и социальной сферы, объектах с массовым пребыванием людей, местах хранения и использования оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных реагентов и др.