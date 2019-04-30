Почти 24 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу из-за долгов

Так, житель Новомосковска собрался провести майские праздники в ОАЭ. Однако из-за долга по кредиту он оказался ограничен в выезде.

В Тульской области на сегодняшний день в праве выезда за пределы России ограничено 23 750 жителей, имеющих непогашенные задолженности. Накануне майских праздников судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах».

Так, в ходе акции житель Новомосковска узнал, что ограничен во выезде из-за задолженности по кредиту в 202 тыс. рублей. Оказалось, что мужчина купил себе дорогостоящую путевку в ОАЭ, куда он собрался отправиться на майские праздники. Чтобы не сорвать отдых, должник оплатил сумму в полном объеме.

Один из способов узнать о своих долгах — это «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте судебных приставов. Он позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить общедоступную информацию об исполнительном производстве.

В случае выявления задолженности оплатить ее можно там же на сайте, не выходя из дома.