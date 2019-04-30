Разъяснение: Могут ли мошенники взять кредит по чужому паспорту?

Истории о том, что по документам постороннего человека мошенники оформили заем, мы слышим не часто. Впрочем, и эти редкие случаи заставляют забеспокоиться и перепроверить, на месте ли паспорт. Как обезопасить себя от чужих долгов.

возможно ли это вообще?

Опасаться, что в банке кто-то по вашим документам оформит кредит, не стоит. Это практически невозможно, потому что в каждой кредитной организации есть серьезная многоступенчатая система проверки клиентов. Личность заемщика удостоверяется двумя сотрудниками банка, сканируется паспорт, и заявитель фотографируется. Кроме того, представители банка обязательно проверяют по базе паспортов, не числится ли документ утерянным или украденным.

Получить в банке кредит по чужому паспорту можно только в одном

случае — если аферист вступил в сговор с менеджером.

Другое дело, если преступники оформляют заем через удаленный сервис — например, через сайт микрофинансовой организации. Конечно, добросовестные компании будут запрашивать фото или видео клиента на фоне паспорта, а также скан-копию паспорта, заверенную собственноручно или нотариусом. Однако не все сервисы онлайн-займов серьезно проверяют клиентов, у некоторых системы оценки заемщиков практически отсутствуют: заполнил анкету, указал паспортные данные и этого достаточно.

что делать?

Что делать, если вы потеряли паспорт или его у вас украли? Следует сразу же отправиться в полицию и написать заявление, а также обратиться в бюро кредитных историй, чтобы проверить, не числятся ли за вами кредиты или займы, которых вы не брали. Если преступники успели оформить заем на вас, напишите заявление в банк или МФО о факте мошенничества, приложив к нему документы из полиции об утрате паспорта. Также следует направить жалобу в Банк России.

- Сегодня мошенники придумывают все новые способы, чтобы выманить паспортные данные у человека. И для этого совсем не обязательно воровать сам документ. Украсть персональные данные могут и через ваш компьютер — с помощью вредоносного программного обеспечения. Именно поэтому нельзя пересылать скан своего паспорта через мессенджеры и соцсети. И лучше не хранить фото документов на телефоне, — отмечает Дмитрий Новиков, управляющий Тульским отделением Банка России.

Специалисты рекомендуют гражданам периодически запрашивать свою кредитную историю, чтобы понимать, все ли в порядке с личным финансовым досье. Тем более, что бесплатно это можно сделать два раза в год.