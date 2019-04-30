новости
новости
Регистрация
Разъяснение: Могут ли мошенники взять кредит по чужому паспорту?

Разъяснение: Могут ли мошенники взять кредит по чужому паспорту?

Рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Истории о том, что по документам постороннего человека мошенники оформили заем, мы слышим не часто. Впрочем, и эти редкие случаи заставляют забеспокоиться и перепроверить, на месте ли паспорт. Как обезопасить себя от чужих долгов.

возможно ли это вообще?

Опасаться, что в банке кто-то по вашим документам оформит кредит, не стоит. Это практически невозможно, потому что в каждой кредитной организации есть серьезная многоступенчатая система проверки клиентов. Личность заемщика удостоверяется двумя сотрудниками банка, сканируется паспорт, и заявитель фотографируется. Кроме того, представители банка обязательно проверяют по базе паспортов, не числится ли документ утерянным или украденным.

Получить в банке кредит по чужому паспорту можно только в одном
случае — если аферист вступил в сговор с менеджером.

Другое дело, если преступники оформляют заем через удаленный сервис — например, через сайт микрофинансовой организации. Конечно, добросовестные компании будут запрашивать фото или видео клиента на фоне паспорта, а также скан-копию паспорта, заверенную собственноручно или нотариусом. Однако не все сервисы онлайн-займов серьезно проверяют клиентов, у некоторых системы оценки заемщиков практически отсутствуют: заполнил анкету, указал паспортные данные и этого достаточно.

что делать?

Что делать, если вы потеряли паспорт или его у вас украли? Следует сразу же отправиться в полицию и написать заявление, а также обратиться в бюро кредитных историй, чтобы проверить, не числятся ли за вами кредиты или займы, которых вы не брали. Если преступники успели оформить заем на вас, напишите заявление в банк или МФО о факте мошенничества, приложив к нему документы из полиции об утрате паспорта. Также следует направить жалобу в Банк России.

- Сегодня мошенники придумывают все новые способы, чтобы выманить паспортные данные у человека. И для этого совсем не обязательно воровать сам документ. Украсть персональные данные могут и через ваш компьютер — с помощью вредоносного программного обеспечения. Именно поэтому нельзя пересылать скан своего паспорта через мессенджеры и соцсети. И лучше не хранить фото документов на телефоне, — отмечает Дмитрий Новиков, управляющий Тульским отделением Банка России.

Специалисты рекомендуют гражданам периодически запрашивать свою кредитную историю, чтобы понимать, все ли в порядке с личным финансовым досье. Тем более, что бесплатно это можно сделать два раза в год.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
кредит по чужому паспортуесли потерял паспорт
Место
Тула
Прочее
кредит по паспортумошенникиБанк России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Активные майские праздники: полная афиша мероприятий с 1 по 5 мая в Туле
Активные майские праздники: полная афиша мероприятий с 1 по 5 мая в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.